Marines Zuid-Korea, VS en Japan houden oefeningen bij Noord-Korea

De marines van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan houden vrijdag voor het eerst in vijf jaar gezamenlijke anti-onderzeeëroefeningen in internationale wateren voor de oostkust van het Koreaanse schiereiland. De oefeningen komen een dag nadat Noord-Korea twee ballistische raketten afvuurde, kort na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Zuid-Korea.

‘De oefeningen zijn bedoeld om beter te kunnen reageren op de toenemende dreiging van Noord-Koreaanse onderzeeërs, waaronder de per onderzeeër gelanceerde ballistische raketten (SLBM), in een tijd waarin Noord-Korea consequent nucleaire dreigementen maakt met ballistische rakettests’, zei de Zuid-Koreaanse marine in een verklaring.

Noord-Korea is van plan een nieuwe nucleaire test te doen, de eerste sinds 2017 en de zevende sinds 2006. Het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zorgt al jaren voor internationale onrust door ballistische raketten te testen en aan kernwapens te werken. De internationale gemeenschap heeft Noord-Korea zware sancties opgelegd, maar daarmee is geen einde gekomen aan de wapenprogramma’s.