Opnieuw lokaal erg mistig in de ochtend

Het is vrijdagochtend weer erg mistig. Weggebruikers moeten daar rekening mee houden, volgens Weeronline kan er op sommige plaatsen minder dan 200 meter zicht zijn. Volgens het weerbureau duurt de mist tot halverwege de ochtend.

In bijna het hele land geldt de weercode geel vanwege de mist. Het KNMI waarschuwt ook voor gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht en wijst erop dat mist verraderlijk kan zijn omdat die plotseling kan optreden. De ANWB meldt ook mistbanken die in het hele land kunnen voorkomen. Op de website geeft de verkeersdienst tips wat te doen bij mist. Het advies is bijvoorbeeld snelheid en afstand aan te passen en de juiste verlichting aan te zetten.

De ANWB vermeldt ook wanneer je de mistlampen mag gebruiken. ‘Dat mag alleen bij zeer dichte mist, oftewel bij minder dan 50 meter zicht mag het mistachterlicht (pas) aan. Aan de voorzijde mag je mistlampen aanzetten bij minder dan 200 meter zicht.’

Volgens Weeronline was op veel plaatsen het zicht afgelopen nacht minder dan 150 meter. Zo noteerde meetpunt Eelde om 03.30 uur een zicht van 98 meter. Cabauw meldde om 02.20 uur een zicht van 82 meter.