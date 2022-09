Viruswaarheid-vrienden getuigen bij strafzaak Willem Engel

Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols wordt opgeroepen als getuige, omdat hij Engel adviseerde bij het schrijven van de vermeende opruiende tweets die nu onder een vergrootglas liggen. Een andere coryfee van Viruswaarheid, Mordechai Krispijn, mag getuigen over wat er is gebeurd tijdens manifestaties op 21 en 28 juni 2020 op het Malieveld, die waren verboden. Engel kwam toch op persoonlijke titel en nodigde via Twitter iedereen uit dat ook te gaan doen. Ruim vierhonderd mensen werden op die 21 juni gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte van initiatiefnemer Norbert Dikkeboom, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Het OM vervolgt de Rotterdammer vooralsnog alleen voor opruiing, bijvoorbeeld voor een tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen. En voor zijn oproep na het sluiten van een restaurant in Nijmegen door burgemeester Bruls. ‘Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als minidictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffie drinken bij de ambtswoning’, twitterde Engel.

Engel werd woensdag 16 maart op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bij een stemlokaal in Rotterdam opgepakt wegens opruiing op sociale media. Hij zat twee weken in voorarrest en gaf kort na zijn vrijlating een interview dat op YouTube verscheen, waardoor hij nogmaals een paar dagen in de politiecel belandde.

De zitting is vanaf 09.30 uur via een livestream te volgen. De zaak tegen Engel wordt waarschijnlijk op 21 november inhoudelijk behandeld.