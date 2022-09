Bedreiger minister Van der Wal voor de rechter

Op de achterkant van de vrachtwagen stonden de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder stonden de naam van de minister, een kruis en een vraagteken. Het voertuig was deze zomer te zien bij het grote boerenprotest in Stroe. Van der Wal deed aangifte van doodsbedreiging en opruiing tegen de eigenaar van de vrachtauto.

De verdachte had eerder al laten weten te zijn geschrokken van alle media-aandacht. Via zijn advocaat Jaap-Willem Roozemond zei hij dat het nooit zijn bedoeling was om te bedreigen of intimiderend over te komen of om de minister iets aan te doen.

Van der Wal is de laatste tijd geregeld bedreigd door boze boeren die het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen juni stonden verschillende mensen bij haar huis. Een aantal van hen moest vorige week voor de politierechter in Zutphen komen. Zij zijn veroordeeld tot werkstraffen tot honderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. ‘Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep. Dit is zuivere intimidatie’, aldus de rechter vorige week.