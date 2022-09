Rusland houdt ceremonie voor annexatie Oekraïense regio’s

De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio’s zijn vrijdag bij de ceremonie aanwezig om de overeenkomst met Rusland te ondertekenen. Zij vroegen woensdag om toetreding tot de Russische Federatie nadat referenda in de vier regio’s met grote meerderheden hadden uitgewezen dat zij deel van Rusland uit willen maken. In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent voorstemmers, het laagste percentage stemmen voor annexatie was 87 procent in Cherson.

Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft meermaals gezegd dat de referenda illegaal zijn en dat Oekraïne hard zal reageren. Voor vrijdag heeft hij de belangrijkste defensie- en veiligheidsofficials van zijn land bijeengeroepen voor een noodvergadering.

Op het Rode Plein in het centrum van Moskou is vrijdag een concert om de inlijving van de vier regio’s te vieren. In 2014 was er een soortgelijk concert na de annexatie van de Krim. Daarbij was ook Poetin aanwezig.