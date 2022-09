Meer buitenlandse multinationals vestigen zich in Nederland

Het aantal buitenlandse multinationals met een vestiging in Nederland is tussen 2015 en 2020 flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland begin 2020 ruim 37.000 buitenlandse bedrijven met vestigingen in meerdere landen, waaronder ook Nederland. Dat zijn er 15 procent meer dan vijf jaar eerder.

Vooral veel multinationals uit België vestigden zich in vijf jaar tijd in Nederland. Ten opzichte van 2015 kwamen er 390 bedrijven met een Belgisch meerderheidsbelang bij. Deze bedrijven zijn vooral actief in de handel. Ze zijn met name gevestigd in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, en in de grensstreken.

Binnen dit onderzoek telt het CBS een bedrijf als multinational als de onderneming het uiteindelijke zeggenschap heeft over (mkb-)bedrijven in twee of meer landen. De overheidssector is niet meegeteld, evenals de agrarische sector, financiële dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie.