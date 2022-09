Lap grond voor teelt sojabonen verdubbelt in omvang

De lap grond in Nederland waarop sojabonen worden verbouwd is vorig jaar meer dan verdubbeld in omvang. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat het gewas volop in de belangstelling omdat het goed kan dienen als grondstof voor vleesvervangers.

Het oppervlak dat gebruikt wordt voor de teelt van sojabonen is met 185 hectare nog wel erg beperkt vergeleken met de grond voor andere eiwitrijke gewassen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om luzerne en veldbonen. Voor alle eiwitrijke gewassen bij elkaar was vorig jaar 9500 hectare gereserveerd, wat goed is voor ongeveer 0,5 procent van het totale Nederlandse landbouwareaal.

Sojabonen en lupinebonen worden in Nederland vooral verbouwd voor menselijke consumptie, terwijl de teelt van veldbonen en voedererwten zich richt op de productie van veevoer. In Europa zijn het vooral Italië, Frankrijk en Roemenië waar het meeste soja wordt verbouwd. Maar een groot deel van de soja die we hier eten komt nog steeds van buiten Europa.

De Europese Unie streeft ernaar de afhankelijkheid van ingevoerde soja te verkleinen door onder andere zelf meer sojabonen te gaan verbouwen. Vorig jaar was er op dit vlak alleen weinig vordering. In de EU als geheel is de grondoppervlak voor de sojabonenteelt nauwelijks gewijzigd.