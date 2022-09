Milieuorganisaties: Shell negeert klimaatvonnis met investeringen

Hoewel Shell door de rechter is veroordeeld tot ambitieuzer klimaatbeleid, investeert het bedrijf nog volop in fossiele brandstoffen. Oil Change International en Milieudefensie stellen dat het bedrijf daarmee ‘het klimaatvonnis negeert’. In een rapport becijferen ze dat tien olie- en gasprojecten waarin Shell heeft besloten te investeren sinds het vonnis zullen leiden tot 325 miljoen ton extra CO2-uitstoot. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de uitstoot van heel Nederland in een jaar tijd.

Campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie noemt het in een verklaring ‘onvoorstelbaar dat Shell willens en wetens mensenlevens zo in gevaar blijft brengen’. Ze verwijst naar ernstige gevolgen van klimaatverandering, zoals de extreme droogte in Europa van afgelopen zomer, overstromingen in Pakistan en intense hittegolven in India.

Shell werpt de conclusies verre van zich. Het concern stelt dat het juist ‘een leidende rol in de energietransitie’ wil spelen. ‘Milieudefensie schetst een verkeerd beeld’, vindt het bedrijf, dat zichzelf ten doel heeft gesteld om in 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dat doel te bereiken, wil het een oplopend bedrag in duurzame energie investeren.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in mei vorig jaar dat Shell de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch moet verminderen. In 2030 moet die uitstoot zeker 45 procent zijn afgenomen. Dat geldt zowel voor de eigen activiteiten van het bedrijf als voor de indirecte CO2-uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de brandstoffen die Shell verkoopt. Op dat laatste punt is de uitspraak wel iets zachter, want daar gaat het om een inspanningsverplichting. De zaak was aangespannen door Milieudefensie.

In het rapport schrijven de milieuorganisaties dat Shell op nog eens 750 plaatsen wereldwijd over olie- en gasreserves beschikt. Als het die allemaal in ontwikkeling brengt, zal dat volgens de opstellers van het rapport leiden tot nog eens 4,3 miljard ton CO2-uitstoot. ‘Als dit rapport iets duidelijk maakt is het dat Shell geen enkele intentie heeft de uitspraak van de rechter serieus te nemen’, stelt De Pater. Volgens haar moet bij het bedrijf ‘het roer echt rigoureus om als we de klimaatcrisis willen stoppen’.

Shell vindt zelf dat het op de goede weg is, bijvoorbeeld doordat het de emissies waar het directe controle over heeft sinds 2016 met 18 procent heeft verminderd. De uitstoot van de brandstoffen die Shell verkoopt is veel minder gedaald. De ‘koolstofintensiteit’ waarin het bedrijf dit uitdrukt, nam af met 2 tot 3 procent.

Het gerechtshof moet zich overigens nog buigen over het hoger beroep dat Shell heeft aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank.