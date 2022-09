Uslu vraagt Commissariaat prioriteit te geven aan onderzoek ON

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) vraagt het Commissariaat voor de Media vanwege de ontstane onrust "prioriteit te geven" aan het onderzoek naar een uitzending van Ongehoord Nederland (ON). Daarin werden filmpjes getoond van gekleurde mensen die witte mensen in elkaar slaan. De presentator sprak vervolgens over "blanken die door negers in elkaar worden geslagen".

Het was niet de eerste keer dat ON in opspraak raakte. Een aantal NPO-omroepen wil inmiddels journalistiek niet meer samenwerken met ON. De NPO Ombudsman kondigde na veel klachten over de uitzending een onderzoek aan. Het Commissariaat voor de Media wil de uitzending meenemen in een breder onderzoek naar de betrouwbaarheid van journalistiek van de publieke omroep.

Dat onderzoek van het commissariaat zou in het tweede kwartaal van volgend jaar klaar zijn. Maar omdat de uitzending veel ophef veroorzaakte, vraagt de staatssecretaris of het niet sneller kan. "In verband met de onrust die de uitzending heeft veroorzaakt, heb ik het commissariaat per brief ter overweging gegeven het onderzoek naar de uitzending van Ongehoord Nederland prioriteit te geven", antwoordt ze op Kamervragen van DENK.