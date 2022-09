Opnieuw geen buitenslapers bij aanmeldcentrum Ter Apel

Voor de asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is donderdagavond voldoende opvang gevonden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daardoor ziet het ernaar uit dat niemand buiten hoeft te slapen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Een COA-woordvoerder zegt dat er plek voor een aantal asielzoekers is gevonden in de noodopvang in Stadskanaal en Leeuwarden. Ook zijn er mensen overgebracht naar de Marnewaard bij Zoutkamp. Daar worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag was er voldoende plek voor de asielzoekers in Ter Apel. In de nacht van dinsdag op woensdag brachten asielzoekers wel de nacht buiten door bij het aanmeldcentrum. Volgens een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zouden er tussen de 20 en 25 tenten hebben gestaan.