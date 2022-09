Grote bedragen gevonden in zaak waarin ook Jumbo-baas verdacht is

In het onderzoek rond de witwaszaak waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is, zijn ‘grote bedragen aan contant geld in beslag genomen’. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf.

Om hoeveel geld het gaat wil het OM niet zeggen. Ook bij welke verdachte het geld is aangetroffen wordt niet bekendgemaakt, aldus de woordvoerster.

Op meerdere plekken in Nederland zijn in het kader van de zaak doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de fiscale opsporingsdienst FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.

Woensdag bleek dat de 58-jarige hoofdverdachte in de fraudezaak langer vast blijft zitten. Van Eerd werd eerder al vrijgelaten.