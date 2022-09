Nederlandse kotters mogen toch rond Frankrijk blijven vissen

Nederlandse kotters die met een relatief nieuwe vismethode op bijvoorbeeld makreel vissen, blijven toch welkom in Franse wateren. Het verbod waarop ze afstevenden is alsnog afgewend.

Voor de zogeheten flyshoot- of zegenvissers leek een soortgelijk lot te dreigen als van de pulsvissers enkele jaren geleden. Franse tegenstanders en medestanders in de milieubeweging kregen gedaan dat de visserijcommissie van het Europees Parlement afkoerste op een toegangsverbod voor flyshootvissers, veelal Nederlanders, in bijvoorbeeld het Kanaal.

Maar dat plan is van tafel gegaan in onderhandelingen tussen het EU-parlement en de regeringen van de EU-landen, zegt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. En dat is volgens hem maar goed ook, want ‘de Franse actie was onterecht en discriminerend’. Flyshootvissers verbruiken minder brandstof en sparen volgens voorvechters zo klimaat en portemonnee.

Franse vissers, die vaak traditioneler en kleinschaliger te werk gaan, stonden opnieuw tegenover volgens hen ‘industrieel’ vissende Nederlandse rivalen. Zij kregen eerder voor elkaar dat de EU het pulsvissen verbood. Ook die door Nederlanders groot gemaakte vangstmethode was goedkoper en klimaatvriendelijker dan de traditionele boomkor.