Erdogan wil dat Poetin niet annexeert maar gaat onderhandelen

De Turkse president Erdogan heeft er in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Poetin op aangedrongen dat de Russische leider geen gebieden in Oekraïne annexeert, ‘maar onderhandelingen een kans geeft’. Erdogan probeert soms met succes te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Daardoor kwam er een overeenkomst tot stand voor de scheepvaart die Oekraïense voedselproducten over de Zwarte Zee naar de wereldmarkt brengt.

Poetin zei tegen Erdogan dat meer moet worden gedaan om de export van Russische voedselproducten en kunstmest mogelijk te maken in het kader van die internationale overeenkomst over de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Erdogan moedigde Poetin aan de overeenkomst straks te verlengen. De huidige ‘graandeal’ loopt eind november af.

Poetin kondigt naar verwachting vrijdag aan dat de Russische federatie de in het zuidoosten van Oekraïne veroverde gebieden gaat annexeren. De slepende conflicten in Oekraïne zijn volgens hem onder meer een gevolg van het instorten van de Sovjet-Unie waar etnische Russen in het zuidoosten van Oekraïne slachtoffer van zouden zijn geworden als gevolg van discriminatie en vervolging door de centrale regering in Kiev.

Gaspijpleidingen

Poetin noemde de spectaculaire beschadigingen begin deze week van de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee een daad van internationaal terrorisme. Het gaat volgens Poetin om ‘ongekende sabotage’. Rusland heeft om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad gevraagd die vrijdag zal plaatsvinden.

De gaspijpleidingen zijn aangelegd om Russisch gas naar Duitsland te brengen en Nord Stream 1 heeft daar jaren voor gefunctioneerd en was zo een belangrijk instrument van Russische invloed in Europa en een belangrijke bron van inkomsten voor Moskou. Onder meer de VS, Oekraïne en Polen hebben zich daarom jarenlang fel gekeerd tegen het Nord Stream-project.

President Biden zei in februari op bezoek in Duitsland nog dat er een einde komt aan die pijpleiding als Rusland Oekraïne binnenvalt. Hij wist nog niet hoe de pijpleiding aan zijn einde zou komen, ‘maar we kunnen het’. De Poolse Europarlementariër en ex-minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski toonde op Twitter foto’s van de enorme lekken in de pijpleiding en zette er ‘dank jullie wel, VS’ onder. Volgens de Poolse politicus is het project Nord Stream een wapen waarmee Rusland Europese landen afperst.