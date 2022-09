Vijlbrief hint op 'lossere' afhandeling bevingsschade Groningen

Het kabinet overweegt een "veel losser model" te onderzoeken om schade aan huizen als gevolg van de aardbevingen in Groningen af te handelen. Dat zegt Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in de Tweede Kamer.

Vijlbrief denkt bijvoorbeeld aan een vooraf besloten vergoedingsbedrag, of "een systeem zoals verzekeraars: we geloven u totdat we u niet geloven". Maar het kabinet wil de alternatieven op een rij zetten. "Ik denk dat het wijs is om dat te gaan onderzoeken", aldus de bewindsman. Hij komt hier in januari volgend jaar waarschijnlijk op terug.

De minister reageerde daarmee ook op de uitspraken die IMG-baas (Instituut Mijnbouwschade Groningen) Bart Kortmann donderdag deed tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Die commissie houdt momenteel openbare verhoren over de gaswinning in Groningen. Kortmann beklaagde zich erover dat het IMG te weinig bevoegdheden heeft om aardbevingsschade in Groningen te vergoeden. Hij wil soepelere regels en meer geld om schade te vergoeden als dat op dit moment wettelijk niet mag, maar wel rechtvaardig voelt. Kortmann vindt het "verre van optimaal" dat het IMG nu bij elke schademelding aannemelijk moet maken dat gaswinningsbedrijf NAM aansprakelijk is.

Vijlbrief twijfelde in het debat of hij wel moest reageren op de verhoren van de enquêtecommissie, die hij zelf ook nog te woord zal staan. Maar anders "blijft het zo boven de markt hangen", zei de bewindsman tegen de Kamer. Verschillende Kamerleden willen dat Vijlbrief in januari ook uitleg geeft waarom dit dan niet eerder kon. Er wordt al langer om een coulanter of simpeler systeem gevraagd. Ook Kortmann zelf zei al meerdere keren in Den Haag te hebben aangedrongen op meer bewegingsruimte.