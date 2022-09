Jongerenclubs coalitiepartijen vragen kabinet om boycot WK Qatar

Terwijl het kabinet nog twijfelt over de vraag of het een afvaardiging naar het WK voetbal in Qatar stuurt, roepen de jongerenorganisaties van de vier coalitiepartijen op dit vooral niet te doen. In een gezamenlijke oproep aan het kabinet noemen de JOVD (VVD), de Jonge Democraten (D66), het CDJA (CDA), en PerspectieF (ChristenUnie) het ‘onbegrijpelijk’ dat het wereldkampioenschap in november in het golfstaatje plaatsvindt.