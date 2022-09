Organisatie vreugdevuur: keiharde afspraken over veiligheid

De organisator van het vreugdevuur in Scheveningen zegt dat er ‘keiharde afspraken’ met de gemeente zijn gemaakt over de veiligheid van de vuren. Donderdag werd bekend dat de gemeente Den Haag evenementenvergunningen heeft gegeven voor de vreugdevuren tijdens oud en nieuw in de buurten Duindorp en Scheveningen.

Bij het laatste vreugdevuur van 2018 op 2019 blies harde wind smeulend hout over Scheveningen, met een vonkenregen tot gevolg. Het jaar daarop mochten de vuren niet doorgaan en de jaren daarna werden er vanwege de coronacrisis geen vuren aangelegd. Dit jaar zou het voor het eerst weer kunnen, mits de organisaties ook de milieuvergunningen rond krijgen.

Kevin Batenburg, voorzitter van de club die het vuur in Scheveningen organiseert, laat weten dat de vergunningverlening ‘goed nieuws’ is. Zijn organisatie heeft ‘heel veel gesprekken’ gevoerd met onder meer de gemeente over de veiligheid van het evenement. Volgens Batenburg mag de vuurstapel maar 10 meter hoog worden gebouwd, een stuk lager dan de 35 meter die in het rampjaar 2018/2019 nog toegestaan was. Hij vindt dat geen probleem. ‘Het gaat mij om de traditie.’

In aanloop naar het vuur, dat tijdens de jaarwisseling wordt aangestoken, zal Vreugdevuur Scheveningen ‘dagelijks’ overleg hebben met politie, burgemeester en Openbaar Ministerie. Ook wordt het weer scherp in de gaten gehouden. ‘Als de windkracht te sterk is zal de stapel niet ontstoken worden.’

Duindorp Vreugdevuur reageert via Facebook ook verheugd op de vergunningverlening. ‘Met een beetje geluk zitten de coronagoden ons dit jaar ook mee en gaan we eindelijk weer als vanouds het strand op in de laatste week van het jaar’, aldus de organisatie.