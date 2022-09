Eneco past datum tariefswijziging aan na kritiek ACM

Een groep klanten van Eneco hoeft pas later dan aanstaande zaterdag hogere tarieven te betalen voor gas en elektriciteit na kritiek van de Autoritieit Consument en Markt (ACM). Volgens die toezichthouder moeten energieleveranciers klanten minimaal dertig dagen vooraf inlichten over een prijsverhoging, maar Eneco had zich niet aan die termijn gehouden voor een tariefsverhoging die 1 oktober in zou gaan.