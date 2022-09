Vergunningen voor vreugdevuren Scheveningen en Duindorp verleend

Inwoners van de Haagse buurten Scheveningen en Duindorp kunnen mogelijk voor het eerst in vier jaar weer vreugdevuren afsteken op het strand tijdens de jaarwisseling. De gemeente Den Haag heeft ze donderdag de evenementenvergunningen daarvoor gegeven. Bij de jaarwisseling van 2018 op 2019 werden voor het laatst houtstapels in brand gestoken om het nieuwe jaar in te luiden.