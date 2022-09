Nijboer: meldingen over Arib zo erg dat onderzoek wel moest

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft als lid van het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer ingestemd met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Khadija Arib omdat de meldingen over haar "zo ernstig en serieus" waren "dat er maar één uitkomst mogelijk was, en dat is dat ze onderzocht moeten worden", zegt Nijboer tegen het ANP.

De PvdA'er is lid van het presidium dat woensdag unaniem besloot onderzoek in te stellen naar Arib. Dat bleek woensdag na berichtgeving van NRC erover. Nijboer zelf noemt het "heel ernstig en schandelijk dat het advies van de landsadvocaat is uitgelekt en dat Khadija Arib het zo heeft moeten horen". Hij sprak haar woensdagavond zelf nog over de kwestie.

Arib zelf noemde het pijnlijk dat haar partij- en fractiegenoot Nijboer heeft ingestemd. Nijboer heeft begrip voor de woede van Arib. "Zo'n onderzoek is heel indringend als het wordt aangekondigd, en het kan nooit zo zijn dat je dat via de krant moet vernemen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", aldus de PvdA'er. Een naar gevolg van het uitlekken is volgens hem dat Arib meteen schuldig lijkt, terwijl het onderzoek nog moet worden gedaan.

De twee kunnen wel prima verder samen in de fractie, zegt Nijboer. "Ik denk dat iedereen in de Kamer, alle collega's, ook in het presidium dit een heel moeilijk besluit vonden. Maar het is nodig."

Arib zei eerder donderdag dat het "natuurlijk wel pijnlijk" is dat Nijboer als fractiegenoot heeft ingestemd met het onderzoek. Ook wat haar betreft staat dit echter verdere samenwerking met hem niet in de weg. "We hebben gewoon met elkaar samen te werken. Dat is voor de PvdA heel belangrijk."