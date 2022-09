FTM: fraudebureau EU doet onderzoek naar Neelie Kroes

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) doet onderzoek naar het lobbywerk voor Uber door voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes, meldt Follow the Money (FTM). Volgens de nieuwswebsite heeft een woordvoerder bevestigd dat ‘na een voorlopige evaluatie van de beschuldigingen die onder de aandacht van OLAF zijn gebracht’ de directeur-generaal heeft besloten een onderzoek in te stellen.

Oud-Eurocommissaris en -minister Kroes kwam in juli in opspraak na onthullingen over stiekem lobbywerk voor het Amerikaanse Uber. Uit e-mails, WhatsApp-berichten en andere documenten in handen van het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ bleek dat Kroes ondanks een verbod van haar voormalige werkgever, de Europese Commissie, direct na haar termijn in Brussel voor Uber aan de slag ging. Hiermee overtrad Kroes mogelijk de integriteitsregels van de commissie.

De commissie vroeg Kroes vervolgens per brief om opheldering. Kroes reageerde binnen een week. Na analyse van de brief heeft het dagelijks EU-bestuur de zaak volgens FTM naar OLAF doorverwezen. Naast het opsporen van fraude met EU-geld is OLAF ook bevoegd om onderzoek te doen naar ernstig wangedrag van personeel en leden van de EU-instellingen.