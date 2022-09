Biden verklaart orkaan Ian tot grote ramp voor Florida

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, had de president woensdag verzocht om de orkaan tot grote ramp voor de hele staat uit te roepen. ‘Deze storm heeft een grote invloed op Florida’, zei hij. Ook de vertegenwoordigers van Florida in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hadden hiertoe opgeroepen.

Ian kwam woensdag in het westen van Florida aan land als een orkaan van de op een na zwaarste categorie 4 en veroorzaakte onder meer ernstige overstromingen. 2,6 miljoen huishoudens en bedrijven zitten donderdagochtend (lokale tijd) zonder stroom, meldt Poweroutage.us, dat van ruim 11 miljoen klanten in Florida bijhoudt of het licht nog brandt. Er zijn geen officiële meldingen van doden of gewonden. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot storm.