Amsterdamse brug vernoemd naar omgekomen fotograaf Oerlemans

Een brug in Amsterdam-Zuid wordt vernoemd naar de in 2016 omgekomen persfotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd in Libië gedood door een sluipschutter van IS. De brug over de Boerenwetering bij de Diepenbrockstraat, niet ver van waar hij woonde, wordt zondag onthuld in het bijzijn van familie, vrienden en burgemeester Femke Halsema.

Oerlemans (1970) werkte veel in crisisgebieden. Hij reisde regelmatig af naar Afghanistan, Libië en Irak. In 2008, 2010 en 2011 won hij een eerste prijs in de categorie buitenland van de Zilveren Camera. In juli 2012 werd Oerlemans ontvoerd in Syrië. Samen met een Britse fotograaf werd hij toen een week vastgehouden.

In een interview met Het Parool noemt zijn weduwe Boes Hogewind het een eer dat de brug naar Oerlemans wordt vernoemd. ‘En er zit ook wel een soort humor in. Zoals zijn goede vriend Joeri Boom het zegt: Jeroen liet nooit over zich heenlopen en nu loopt straks iedereen over hem heen’, zegt ze tegen de krant.