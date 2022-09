Essent stelt tariefverhoging uit tot 7 november na kritiek ACM

Essent stelt de wijziging van de energietarieven uit tot 7 november na kritiek van onder meer de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daardoor kan het energiebedrijf voldoen aan de wettelijke termijn van dertig dagen, waarbinnen klanten ingelicht moeten worden over de wijziging van hun energietarief. De tariefverhoging per 1 oktober komt daarmee te vervallen.

Essent blijft er echter bij dat het bedrijf de tariefverhoging tijdig heeft aangekondigd. In een verklaring op de website meldt het energiebedrijf vanaf nu een langere aankondigingstermijn te hanteren. ‘Omdat de ACM sinds afgelopen vrijdag plotseling, en zonder Essent en andere energiebedrijven te raadplegen, een nieuw standpunt over de communicatietermijn heeft ingenomen en om onrust onder klanten weg te nemen.’

De ACM meldde donderdag al een onderzoek te zullen starten naar energiebedrijven die te laat hun tariefverhoging aankondigden. In een dinsdag verzonden brief aan de bedrijven benadrukte de ACM nogmaals dat er een wettelijke termijn is, zodat consumenten rekening kunnen houden met stijgende energiekosten. De toezichthouder dreigt met een boete voor de energieleveranciers die zich niet aan die termijn hebben gehouden.

Eerder kondigden Eneco en Greenchoice aan de tariefverhoging per 1 oktober wel gewoon door te voeren. Ook zij lichtten hun klanten te laat in. Branchevereniging Energie-Nederland zei eerder al verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. De vereniging is nog altijd van mening dat er geen regels zijn overtreden.