Lobbygroep: duizenden bedrijven EU bedreigd door energiecrisis

Door de ‘exorbitante’ energieprijzen dreigen vele duizenden bedrijven in de Europese Unie om te vallen. Daarom moet Brussel snel optreden om de klappen voor het bedrijfsleven door de energiecrisis te verzachten. Dat schrijft de werkgeverslobbygroep BusinessEurope in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Volgens de brancheorganisatie zijn de hoge prijzen voor gas en elektriciteit een directe bedreiging voor veel bedrijven, van groot tot klein. ‘De huidige staat van energieprijzen vormen een onmiddellijk risico op productieverlies en de sluiting van duizenden Europese ondernemingen’, aldus de lobbygroep in de brief.

De confederatie stelt dat een urgente oplossing voor de energiecrisis op Europees niveau nodig is, want het gaat om een ‘kwestie van overleven’. De organisatie spreekt van een buitengewone en kritieke situatie op de energiemarkt.

BusinessEurope zegt verder dat volgens schattingen 70 procent van de kunstmestproductie in Europa al is stilgelegd of verlaagd en dat 50 procent van de aluminiumproductie verloren is gegaan. De lobbygroep vreest dat ondernemingen, met name energie-intensieve bedrijven, zich permanent buiten Europa gaan vestigen.

Vrijdag wordt overlegd door de EU-energieministers over de crisis.