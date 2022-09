Arib wil niet in gesprek met Kamervoorzitter Bergkamp

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is niet van plan om in gesprek te gaan met de huidige voorzitter Vera Bergkamp over het onderzoek dat geopend wordt naar klachten over Arib. "Ik ben geen verantwoording schuldig aan mijn opvolger. Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezer en niemand anders", zegt het PvdA-Kamerlid. Ze is nog altijd boos dat ze via de media heeft vernomen dat het onderzoek wordt ingesteld.

NRC bracht woensdagavond naar buiten dat het presidium, dat de dagelijkse leiding heeft over de Tweede Kamer, een onderzoek naar Arib instelt. In twee anonieme klachtenbrieven zou staan dat zij slecht met de ambtenaren die voor de Kamer werken omging en een "schrikbewind" voerde. Arib ontkent dat. "Ik heb onder een schrikbewind geleefd. Ik weet wat het is", zegt zij.

Bergkamp zegt dat wel een poging is gedaan om met Arib af te spreken, maar dat die pogingen zijn gestrand. Arib gaat de uitnodigingen afslaan, laat zij donderdag weten. "Ik wil met alle liefde in gesprek, maar dat moet ook op een normale manier, in een voorfase waarin je zegt: er zijn twee brieven. Hoor en wederhoor." Ze stelde eerder al dat er sprake is van een "politieke dolksteek in mijn rug" en verweet D66'er Bergkamp dat die haar "voor de bus" had gegooid.

"Natuurlijk het naar"

Bergkamp sprak de verwijten van Arib tegen en wees erop dat het hele presidium akkoord ging met het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Dat betekent dat ook Aribs partij- en fractiegenoot Henk Nijboer heeft ingestemd. Dat was voor haar een onaangename conclusie. "Natuurlijk is het naar."

Arib ziet vooralsnog geen reden om te stoppen als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over corona moet voorbereiden. "Ik ben daar niet mee bezig", aldus de PvdA'er. "Ik denk nu alleen maar in kleine stapjes."