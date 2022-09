Finland sluit grens voor toeristen uit Rusland

Finland sluit om middernacht (plaatselijke tijd) de grens voor Russische toeristen. De Finse regering verwacht dat dit zal leiden tot een forse afname van het grensverkeer. Russen die familie willen bezoeken of voor werk of studie in Finland moeten zijn, blijven welkom.

Sinds Rusland vorige week een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde is het druk aan de grens tussen tussen Finland en Rusland. Rond het afgelopen weekeinde kwamen 30.000 Russische burgers in het buurland aan.