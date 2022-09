Kremlin: bezette Oekraïense regio’s vrijdag officieel geannexeerd

De door Rusland benoemde autoriteiten in de bezette regio’s verzochten woensdag om toetreding tot de Russische Federatie. Ze vroegen Poetin officieel of hun gebieden ingelijfd kunnen worden door Rusland, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor gestemd zou hebben.

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Loehansk voor toetreding gestemd. In Cherson stemde 87 procent voor en in Zaporizja ruim 93 procent. In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent. Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.