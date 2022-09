Beurzen omlaag door recessievrees, Porsche omhoog bij debuut

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag in het rood. De vrees voor een diepe economische recessie hing weer boven de markten. In Frankfurt ging autobouwer Porsche naar de beurs. Dat debuut verliep goed, het aandeel Porsche steeg op de eerste handelsdag.

De AEX-index in Amsterdam noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 636,82 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 841,53 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in.

Porsche boekte een koerswinst van circa 4 procent. Met de beursgang van het automerk uit Stuttgart haalde moederbedrijf Volkswagen 9,4 miljard euro op, waarmee het de grootste aandelenverkoop in Frankfurt is sinds 1996. De beurswaarde van Porsche bedraagt nu ongeveer 77 miljard euro, waarmee het merk duurder is dan zijn rivalen BMW en Mercedes-Benz. Moederconcern Volkswagen verloor ruim 3 procent.

Randstad grootste daler

In de AEX was uitzender Randstad de grootste daler met een verlies van bijna 8 procent. Randstad noteert ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. Supermarktconcern Ahold Delhaize volgde met een min van 3,2 procent. Was- en levensmiddelenbedrijf Unilever voerde de spaarzame stijgers aan met een plus van 1,2 procent.

In de MidKap was kunstmestproducent OCI koploper met een stijging van 2,3 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een daling van 2,8 procent.

H&M

In Stockholm werd kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) 3,6 procent lager gezet door beleggers. Het Zweedse bedrijf heeft financieel flink te lijden van de beslissing om Rusland te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De kosten die daarmee gemoeid waren drukten stevig op de winst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

Het Britse winkelbedrijf Next ging 9 procent onderuit in Londen na een winstwaarschuwing. Next heeft last van de hoge inflatie omdat daardoor mensen meer de hand op de knip houden.

Oliekoers

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 82,28 dollar. Brentolie werd iets duurder op 89,41 dollar per vat. De euro noteerde 0,9689 dollar, tegen 0,9574 dollar een dag eerder.