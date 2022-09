ACM zal onderzoek starten naar tariefverhoging energiebedrijven

De voorbeeldbrief op de website van de toezichthouder, waarmee klanten bezwaar kunnen maken tegen de tariefverhoging, is inmiddels ongeveer 250.000 keer gedownload, aldus de zegsman. Hij geeft aan dat de ACM dinsdag een brief heeft gestuurd naar de energiebedrijven. Daarin staat dat de bedrijven verplicht zijn klanten minimaal dertig dagen van te voren te informeren over een tariefsverhoging.

Daarbij heeft de autoriteit energieleveranciers opgeroepen de tarieven niet te verhogen per 1 oktober. ‘Doen de energiebedrijven dat wel, dan hebben ze de wet overtreden’, geeft de woordvoerder aan. Over de hoogte van een eventuele boete kan hij nog niets zeggen.