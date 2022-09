Bergkamp moet aangifte doen van lek, vinden SP en PvdA

De SP en PvdA willen dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangifte gaat doen tegen het lek over het onderzoek naar Khadija Arib. Volgens Renske Leijten (SP) heeft het presidium of de landsadvocaat woensdag aan NRC gelekt dat er een extern onderzoek komt naar meldingen over ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’ van het PvdA-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter. Het voorstel van Leijten wordt gesteund door PvdA'er Mohammed Mohandis.

"Mijn fractie is enorm overvallen over wat gisteren (woensdag, red) naar buiten is gekomen" zei Mohandis. Het verzoek tot aangifte deed Leijten bij het begin van het Kamerdebat over de omgangsvormen in de Kamer, waarin over aanscherping van het Reglement van Orde wordt gedebatteerd.

Bergkamp gaat het verzoek bespreken in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, liet ze daarop weten. "Onacceptabel", vindt Leijten. "Waarschijnlijk is datzelfde presidium het lek, of de landsadvocaat." Een collega wordt aangevallen, zei Leijten. "Dan hoort de voorzitter op te staan en te zeggen: ik bescherm het gezicht van de Kamer", ook de normen en waarden. Dat betekent volgens Leijten "dat je dus niet lekt". Ze herhaalde haar verzoek aan Bergkamp om aangifte te doen. Die blijft bij haar standpunt om het te bespreken in het presidium.

Het SP-Kamerlid wil ook een verklaring van het presidium "hoe zij het in hun hoofd hebben gehaald" om de landsadvocaat om een advies te vragen over het al dan niet instellen van een extern onderzoek naar Arib. "De landsadvocaat procedeert tegen toeslagenouders, procedeert tegen gedupeerden in Groningen. We hebben een eigen parlementair advocaat, waarom is die niet gevraagd?"