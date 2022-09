Bergkamp: ik steek met onderzoek geen 'mes in rug' van Arib

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt niet dat zij oud-Kamervoorzitter Khadija Arib "een mes in de rug" steekt met een onderzoek naar klachten over haar. Arib is woest over dat onderzoek en spreekt van "opnieuw een ‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug".

"Maar die aantijgingen werp ik verre van mij", aldus Bergkamp. Arib zou een onveilige werksfeer gecreëerd hebben toen zij nog voorzitter was. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het onderzoek.