Baas olieconcern TotalEnergies: ik wil niet dat bedrijf verdwijnt

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat flink meer investeren in hernieuwbare energie. ‘Ik wil niet dat mijn bedrijf verdwijnt’, verklaart topman Patrick Pouyanné. Hij is optimistisch over de kansen met wind- en zonne-energie, maar wil de olie- en gaswereld toch ook niet vaarwel zeggen.

Nu gaat nog 25 procent van de jaarlijkse uitgaven naar duurzame vormen van energie. Volgend jaar wordt dat 33 procent, staat in nieuwe plannen van TotalEnergies. Pouyanné licht toe dat olie en gas voorlopig wel essentieel blijven in de energiemix. Er is namelijk nog veel vraag naar. Net als andere oliebedrijven profiteert de onderneming de laatste tijd ook flink van de gestegen olie- en gasprijzen.

Door de onzekerheid over de gastoevoer uit Rusland zet TotalEnergies komende jaren eveneens sterk in op vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng. Afgelopen weekend nog kondigde de onderneming aan dat er 1,5 miljard dollar gaat naar een groot gasproject in Qatar. Pouyanné wil ook dat de lng-activiteiten in andere landen in omvang toenemen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Russische belangen

In tegenstelling tot rivalen als BP en Shell houdt TotalEnergies voorlopig vast aan verschillende belangen in projecten in Rusland. Die spelen alleen geen rol meer in de strategische plannen van het bedrijf. In die plannen is Rusland nu buiten beschouwing gelaten.

Het concern heeft eerder al gezegd dat het niet meer wil investeren in nieuwe projecten in Rusland. En de aankoop van Russische olie gaat ook afgebouwd worden. Pouyanné blijft wel herhalen dat zolang er nog geen sancties gelden voor Russisch gas TotalEnergies zich zal houden aan bestaande contracten in het land.