Beleggers kijken naar beursgang Porsche in Frankfurt

De aandacht van beleggers in Europa zal donderdag onder meer uitgaan naar de beursgang van het Duitse automerk Porsche in Frankfurt. Met de beursgang haalt Porsche-moederbedrijf Volkswagen 9,4 miljard euro op, waarmee het de grootste aandelenverkoop op de aandelenmarkt van Frankfurt is sinds 1996. Verder lijken de hoofdgraadmeters in Europa met winst te gaan openen, geholpen door de plussen op Wall Street.

De aandelen Porsche worden voor een prijs van 82,50 euro per stuk verkocht. Met die aandelenverkoop wordt een prijskaartje aan het luxemerk uit Stuttgart gehangen van 75 miljard euro. Porsche wordt daarmee meer waard dan Duitse rivalen als BMW (47 miljard euro) en Mercedes-Benz (56 miljard euro). Met de opbrengst wil Volkswagen onder meer extra investeren in elektrisch rijden. Het wordt de grootste beursgang in Europa sinds 2011.

Verder blijven beleggers de ontwikkelingen rond de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 volgen. Volgens de Zweedse kustwacht is er een vierde lek gevonden in Nord Stream die loopt van Rusland naar Duitsland. Er zijn sterke vermoedens van sabotage van de gaspijpen in de Oostzee. Door de lekkages komt een grote hoeveelheid gas vrij.

Wereldwijd

Op Wall Street waren woensdag koerswinsten tot 2,1 procent te zien. Ook de beurzen in Azië zaten in de lift. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag 0,3 procent lager op 641,09 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen ging 0,3 procent omhoog, na een interventie van de Britse centrale bank op de obligatiemarkt om de sterk gestegen rendementen op Britse staatsleningen omlaag te krijgen.

In Amsterdam noteert uitzender Randstad ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode.

Oliekoers

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte donderdagochtend 0,8 procent tot 81,54 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 88,69 dollar per vat. De euro noteerde 0,9664 dollar, tegen 0,9574 dollar een dag eerder.