Cel voor afgezette leider Myanmar voor schenden geheimhoudingswet

Eerder kreeg de 77-jarige Aung San Suu Kyi al meer dan zeventien jaar cel voor onder meer corruptie en opruiing.

De oud-regeringsleider leidde Myanmar totdat militairen in februari 2021 de macht grepen. Sindsdien zit ze vast en moet ze regelmatig in de rechtbank verschijnen, op verdenking van diverse misdrijven.

Het leger pleegde de staatsgreep nadat het Aung San Suu Kyi’s regeringspartij had beschuldigd van verkiezingsfraude. De partij had in 2020 een nog grotere verkiezingswinst geboekt dan in 2015, waardoor het leger zijn politieke invloed verder zag afnemen. Het waren de eerste twee democratische verkiezingen in decennia. Het leger heerste van 1962 tot 2011.