CNN: Russische schepen gesignaleerd bij Nord Stream-pijpleidingen

Russische marineschepen zijn maandag en dinsdag gesignaleerd in de buurt van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die op dat moment ook op drie verschillende plekken gingen lekken. Dat meldt CNN op basis van bronnen binnen Europese inlichtingendiensten. Of de Russische schepen iets te maken hebben met de lekkages blijft echter onduidelijk. De ingewijden zeggen namelijk verder dat er ‘elke week’ Russische marineschepen in de Oostzee gesignaleerd worden.

Een van de bronnen zegt tegen de Amerikaanse omroep dat er ook Russische onderzeeërs in de Oostzee zijn gezien in de buurt van de plek waar de leidingen ‘gesaboteerd’ zijn. Hoewel Europese leiders hebben gesuggereerd dat de lekkages het gevolg zijn van sabotage, is er nog geen bewijs over wat de schade aan de pijpleidingen heeft veroorzaakt.

Vermoed wordt dat Rusland achter de sabotage zit. Vrijdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om zich over de lekkages te buigen. Rusland vroeg om dat spoedberaad en ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten. De Russische ambassade in de Verenigde Staten beweert donderdag juist dat begin deze week Amerikaanse oorlogsschepen zijn gesignaleerd in de buurt van de pijpleidingen.

De Duitse veiligheidsdiensten denken dat de schade aan de gaspijpleidingen onherstelbaar kan worden als de lekken niet snel worden gedicht. De Deense minister van Defensie heeft laten weten dat het één of twee weken gaat duren voordat inspecties uitgevoerd kunnen worden. Nu is dat nog te gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheid gas in het zeewater.