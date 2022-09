Ruim 2 miljoen huishoudens zonder stroom in Florida

Ruim 2 miljoen huishoudens en bedrijven in Florida zitten woensdagavond (lokale tijd) zonder stroom door de gevolgen van orkaan Ian. Dat meldt Poweroutage.us, dat van ruim 11 miljoen klanten in Florida bijhoudt of het licht nog brandt.

Gouverneur Ron DeSantis zei woensdagavond tijdens een persconferentie dat Ian waarschijnlijk in de hele staat voor schade zorgt en tot een van de zwaarste orkanen behoort die Florida ooit trof. ‘Dit is een grote, en ik denk dat we allemaal weten dat er grote, grote gevolgen zullen zijn’, sprak DeSantis. Later op de avond zei de gouverneur tegen Fox News dat ‘dit de ernstigste overstromingen zijn die het zuidwesten van de staat ooit gezien hebben’.

Ian zwakte in de uren nadat deze bij het eiland Cayo Costa aan land kwam af van de op een na zwaarste categorie 4 naar uiteindelijk categorie 1. Daar horen windsnelheden tot 145 kilometer per uur bij. Ook deze kunnen nog verwoestende gevolgen hebben. Ook wordt gewaarschuwd voor ‘catastrofale overstromingen’. Ian blijft zich gedurende de nacht met een snelheid van zo’n 16 kilometer per uur over Florida bewegen.

Overlast

De verwachting was al dat Ian boven land langzaam maar zeker afzwakt, maar tot zeker donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast. Daarna koerst Ian af op Zuid- en Noord-Carolina en Virginia. Ook in deze drie staten is woensdag de noodtoestand uitgeroepen.

Weerman Mike Seidel voor The Weather Channel schrijft op Twitter dat hij tijdens zijn decennialange carrière verslag deed van meer dan 90 stormen, maar ‘nog nooit zoiets als orkaan Ian heeft meegemaakt’.

Meteoroloog Nick Underwood van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die met een vliegtuig door het oog van de orkaan vloog, deelt beelden van die vlucht met de BBC. Hij vloog door verschillende orkanen om metingen te verrichten maar zegt dat de vlucht woensdag ‘met afstand de ruigste uit zijn carrière is. Zulke zijwaartse bewegingen heb ik nog nooit meegemaakt.’