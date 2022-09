Nederlanders kopen volgens onderzoek minder producten online

‘Men kiest weer vaker voor een combinatie van on- en offline kopen. De belangrijkste uitzondering op de krimp is te zien bij online boodschappen doen. Dat blijft populair’, ziet Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham. Volgens haar wordt het effect van de economische zorgen pas in latere resultaten, over de tweede helft van dit jaar, duidelijk.

Tegenover de lagere verkopen van producten stond een flinke toename in de verkoop van diensten, zoals kaartjes voor evenementen en vliegreizen. Daar werden er in het eerste halfjaar 86 procent meer van verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Met een omzet van 2,5 miljard euro leverden diensten online van april tot en met juni voor het eerst meer op dan voor de coronapandemie. In totaal gaven Nederlanders volgens het onderzoek ruim 16 miljard euro uit online in het eerste halfjaar, een groei van 9 procent.