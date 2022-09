Twee toestellen botsen zonder grote gevolgen op luchthaven Londen

Twee vliegtuigen, van luchtvaartmaatschappijen Icelandair en Korean Air, zijn woensdagavond op de luchthaven Heathrow op elkaar gebotst. Volgens een woordvoerder van de Londense luchthaven was sprake van een ‘kleine aanrijding’ waarbij geen gewonden zijn gevallen, melden de BBC en The Guardian.

Op beelden op sociale media is te zien dat de hulpdiensten massaal toesnelden na de botsing die zich op de startbaan zou hebben voorgedaan. In het Korean Air-toestel zat een journalist van The Guardian, die schrijft dat een passagier zag dat de linkervleugel van het toestel de staart van het vliegtuig van Icelandair raakte. Dat zou gebeurd zijn tijdens het taxiën.

Op beelden is schade aan de staart van het Icelandair-vliegtuig te zien. Door het incident zouden passagiers te maken hebben met vertraagde vluchten.