Motie over nieuwe afspraken met COA over Ter Apel aangenomen

In de gemeente Westerwolde (Groningen) is een motie aangenomen die pleit voor nieuwe afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wat betreft het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dinsdag was al bekend geworden dat de motie op ruime steun kon rekenen in de gemeenteraad, die woensdagavond over de kwestie sprak in een vergadering.