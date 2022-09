CDA draagt oud-gouverneur Bovens voor als sentaatslijsttrekker

Partijvoorzitter Hans Huibers roemt Bovens als ‘CDA’er pur sang’, partijleider Wopke Hoekstra noemt Bovens iemand ‘die altijd zoekt naar het bouwen van allianties’, en de partij benadrukt dat Bovens ‘ruime bestuurlijke ervaring’ heeft.

Bovens was tot begin dit jaar plaatsvervangend burgemeester van Enschede. Daarvoor was hij commissaris van de Koning, in de provincie Limburg nog de gouverneur genoemd. Hij stapte op nadat ook de vijf gedeputeerden waren afgetreden, naar aanleiding van discussie over de integriteit en schijn van belangenverstrengeling van een andere CDA-bestuurder. In een later rapport kreeg Bovens het verwijt te weinig oog te hebben gehad voor de nevenfuncties van de gedeputeerden (leden van het dagelijkse bestuur van de provincie).

Bovens zelf zegt zich ‘vol overtuiging’ te hebben gekandideerd. Wat hem betreft moet de Eerste Kamer ‘de rol van verbinder hebben over regio’s en partijgrenzen heen’. De 62-jarige christendemocraat was bijna veertig jaar geleden al actief bij de jongerentak van de partij, het CDJA. Ook heeft Bovens het Interprovinciaal Overleg voorgezeten en is hij bestuurslid geweest van de Sociaal Economische Raad.