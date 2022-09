Geen buitenslapers aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel

Voor asielzoekers bij Ter Apel is opvang gevonden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daardoor ziet het ernaar uit dat niemand buiten hoeft te slapen in de nacht van woensdag op donderdag.

Voor de asielzoekers is plek gevonden in de noodopvang in Stadskanaal en Zuidbroek. In de nacht van dinsdag op woensdag brachten asielzoekers wel de nacht door bij het aanmeldcentrum. Volgens een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zouden er tussen de 20 en 25 tenten hebben gestaan.

Dinsdag waren er voldoende opvangplekken ondanks dat er sprake was van een ‘puzzel’, maandag was ‘kunst- en vliegwerk’ nodig om voor iedereen onderdak te vinden, zei een woordvoerder eerder. Een gecreëerde ‘wachtkamer’ voor asielzoekers in het Groningse Zoutkamp mag voorlopig niet worden uitgebreid, werd eerder woensdag bekend. Het COA wilde het terrein, dat plek biedt aan zeshonderd mensen, uitbreiden met nog eens honderd plekken. Maar de gemeente Het Hogeland heeft dat afgewezen.