Biden kan overleden parlementariër niet ontwaren: Waar is Jackie?

Joe Biden heeft zich woensdag in het openbaar laten ontvallen dat hij het Congreslid Jackie Walorski, die in augustus om het leven kwam door een auto-ongeluk, nergens kon ontwaren onder de aanwezigen. Dat gebeurde tijdens een conferentie over honger, voeding en gezondheid. Na afloop bedankte de Amerikaanse president de organisatoren en vroeg daarna: ‘Jackie ben je hier. Waar is Jackie?’ Kennelijk was hij vergeten dat de aangesprokene al bijna twee maanden dood is.