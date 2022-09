Amazon dieper in wellness, beveiliging en de auto-industrie

Het Amerikaanse techconcern Amazon is steeds meer actief op het gebied van wellness, beveiliging en de auto-industrie. Dat kwam naar voren tijdens de jaarlijkse presentatie van het bedrijf dat toch vooral bekendstaat als webwinkelgigant. De nieuwe koers van Amazon is dat het bedrijf met zijn technologie in elk aspect van het leven van de consument een rol wil spelen.

Tijdens het evenement werd onder andere een apparaat voor in bed, Halo Rise genaamd, gepresenteerd. Dat is een slaaptracker, lamp en wekker in een. Halo Rise kan de ademhaling van een gebruiker meten en heeft omgevingssensoren om de temperatuur te bepalen. Verder ging het om een verbeterde reeks slimme Echo-speakers, evenals een nieuwe e-reader van Kindle en verbeterde beveiligingstechnologie van de deurbellendivisie Ring.

Amazon blijft op het gebied van hardwaretechnologie nog wel in de schaduw van bedrijven als Apple. Maar het bedrijf breidt zijn werkterrein snel uit. De nieuwe wellness-producten vormen een aanvulling op een bredere uitbreiding in de gezondheidszorg die al een online-apotheek, een draagbaar wellness-apparaat en een reeks data-experimenten in de medische wetenschap omvat.

De gadgets maken naar verluidt nog maar een klein deel uit van de omzet van Amazon. Het bedrijf verdient vooral geld met zijn webwinkel.