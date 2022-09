Gestolen geld op Surinaamse ministerie van Financiën weer terecht

De bijna 19 miljoen euro (59 miljoen Surinaamse dollar) die in juli bleek te zijn verdwenen op het Surinaams ministerie van Financiën en Planning, is weer terecht. Dat heeft minister Armand Achaibersing van Financiën laten weten op een persconferentie.

Voor zover bekend zijn er twee medewerkers van het ministerie opgepakt in verband met de diefstal. Achaibersing zei woensdag niet alleen dat het gestolen geld boven water is, maar voegde eraan toe dat het uiteindelijke bedrag misschien nog wat hoger uitvalt. Er zijn bij de verdachten goederen in beslag genomen die mogelijk zullen worden verkocht.

De bekendmaking van de teruggevonden miljoenen was de laatste activiteit van Achaibersing. Vanwege familie-omstandigheden heeft hij zijn portefeuille met onmiddellijke ingang neergelegd. Hij had zijn vertrek half augustus al aangekondigd.