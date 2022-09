Persbureau AFP meldt forse afname groei economie Italië in 2023

De economie van Italië zal volgend jaar fors minder hard groeien dan eerder voorzien. Persbureau AFP meldt op basis van een regeringsbron dat de scheidende regering van het Zuid-Europese land nu uitgaat van 0,6 procent groei in 2023. Dat is fors minder dan de 2,4 procent die eerder werd voorzien.

De hoge inflatie als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne liggen aan de basis van de bijstelling. Het nieuwe cijfer komt uit de laatste economische ‘roadmap’ die goedgekeurd is door de afscheid nemende regering van premier Mario Draghi.

Het document zal dienen voor de begrotingsopmaak voor de toekomstige regering. Die zal worden geleid door Giorgia Meloni van Fratelli d’Italia. De radicaal-rechtse partij won zondag de parlementsverkiezingen, waarmee het de grootste partij is in het rechtse blok. Meloni eiste snel het leiderschap op in de volgende regering.