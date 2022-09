Vivoryon hoogvlieger op Damrak na nieuws over alzheimermedicijn

Het aandeel van biotechbedrijf Vivoryon was woensdag een opvallende stijger op het Damrak. Het bedrijf profiteerde van positieve berichten over een alzheimermedicijn die de Amerikaanse farmaceut Biogen in ontwikkeling heeft. Biogen werkt samen met het Japanse Eisai. Uit een groot internationaal onderzoek bleek volgens het bedrijf dat het middel lecanemab de achteruitgang bij patiënten met alzheimer significant vertraagt. Vivoryon heeft ook een alzheimermedicijn in ontwikkeling.

Vivoryon was koploper bij de kleinere bedrijven met een koerswinst van dik 25 procent. Het Zweedse BioArtic, partner van Eisai, won 171 procent. Andere Europese sectorgenoten als Roche (plus 3,7 procent) en MorphoSys (plus 20 procent) stonden ook op winst.

Het in Amsterdam genoteerde Pharming (plus 2,2 procent) meldde dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA het registratiedossier voor het geneesmiddel leniolisib versneld gaat beoordelen. Dat zou een tweede medicijn op de markt dichterbij brengen voor de Leidse onderneming.

ABN AMRO

De stemming op de Europese beurzen verbeterde aanzienlijk gedurende de sessie. De AEX-index maakte een eerder duidelijk verlies nagenoeg goed en sloot 0,3 procent lager op 641,09 punten. Vooral de verliezen van staalconcern ArcelorMittal en financiële waarden ING, NN en Aegon drukten op de leidende graadmeter in Amsterdam.

Hetzelfde gold voor ABN AMRO dat krap 4 procent verloor in de Midkap. Mede door dat verlies sloot de graadmeter voor middelgrote fondsen 0,5 procent lager op 850,61 punten. In Frankfurt en Parijs werden eerdere verliezen wel volledig goedgemaakt. Hier stonden winsten tot 0,4 procent op de borden.

Shell

Londen sloot 0,3 procent hoger. De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk grijpt in op de obligatiemarkt om de sterk gestegen rendementen op Britse staatsleningen omlaag te krijgen. Het is voor de Britse regering in rap tempo duurder geworden om te lenen, door zorgen over de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet van premier Liz Truss.

Olieconcern Shell sloot in Amsterdam 0,7 procent hoger, geholpen door een stijging van de olieprijzen. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 80,77 dollar. Brentolie klom 2,1 procent aan waarde tot 88,12 dollar per vat. Ahold Delhaize zakte 0,3 procent. De raad van commissarissen van het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com kondigde aan topman Frans Muller voor een tweede termijn te nomineren.

De euro was 0,9574 dollar waard, tegenover 0,9619 dollar een dag eerder.