ACM beraadt zich op vervolgstappen tegen energiebedrijven

Branchevereniging Energie-Nederland zegt verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. ‘Er is absoluut geen sprake van de wet overtreden. De termijn voor het aankondigen van de tariefwijziging is helemaal niet in de wet vastgelegd. Alleen de opzegtermijn en die trekt ACM nu door’, aldus een woordvoerster. Volgens de brancheclub is de beslissing om de tarieven op de korte termijn te verhogen aan maatschappijen zelf en heeft Energie-Nederland hier geen zicht op. Essent heeft laten weten vrijdag met duidelijkheid te komen voor klanten.

Volgens de ACM moeten energiemaatschappijen dertig dagen van tevoren hun tariefwijzigingen aankondigen. Toen verschillende maatschappijen dat vorige week pas deden voor hun tarieven per 1 oktober, ontstond onrust. ACM beroept zich op eerdere uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Geschillencommissie.