Moskou wil dat Veiligheidsraad zich buigt over Nordstream-lekken

De Russische regering wil de VN-Veiligheidsraad bijeen roepen om zich te buigen over de gaslekkages in de pijpleidingen Nordstream 1 en 2 in de Oostzee. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, woensdag gezegd op sociale media. Moskou ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten die heeft geleid tot het ontsnappen van het gas.

Rusland is van mening dat de Amerikaanse president Joe Biden maar eens antwoord moet geven op de vraag of de Verenigde Staten op 25 en 26 september het dreigement hebben uitgevoerd ten aanzien van Nordstream 2, die overigens niet in gebruik is genomen. Volgens het staatspersbureau TASS heeft Zacharova dat op haar Telegram-kanaal laten weten. De VS waren sterk gekant tegen de aanleg van die gaspijpleiding van Oest-Loega, ten westen van Sint-Peterbsurg, naar Duitsland.

Nord Stream AG rapporteerde dinsdag ‘ongekende schade’ die een dag eerder was aangericht aan het buizennetwerk in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Zweedse seismologen registreerden in het gebied twee explosies. Volgens het Deens energiebureau is een enorme hoeveelheid aardgas naar het zeeoppervlak geborreld. Het scheepvaartverkeer is geadviseerd op ten minste 8 kilometer afstand te blijven van de lekken. Ook vliegtuigen moeten hun route aanpassen.