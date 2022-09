Tweede Kamer verwijt kabinet te weinig regie bij aanpak corona

De VVD wil op korte termijn plannen van het kabinet zien als het coronavirus weer hevig om zich heen grijpt. Voor zware scenario’s liggen er nog geen plannen, ziet Harry Bevers. ‘We zijn niet klaar voor een crisissituatie’, zei ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken.

Het kabinet moet daarnaast meer actie ondernemen om de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders te verhogen en daarbij extra aandacht besteden aan moeilijk bereikbare groepen, vinden veel fracties. Belangrijke keuzes - wie krijgt straks voorrang in het ziekenhuis - worden vooruitgeschoven, vindt het CDA. De 29 sectorplannen zijn zo verschillend dat het straks voor Nederlanders volstrekt onduidelijk is wanneer en welke regels gaan gelden in de horeca, winkels, bij kappers en op sportscholen, vinden onder meer PvdA en GroenLinks.

Lakse houding

Veel kritiek is er op de lakse houding van het kabinet als het gaat om de compensatie van verplegend personeel dat bij de behandeling van coronapatiënten zelf ziek is geworden, en nog steeds last heeft van langdurige klachten. ‘Het is beschamend dat we voor deze groep mensen nog steeds geen oplossing hebben’, vindt Wieke Paulusma (D66). Ze wil dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) ‘meer urgentie en meer daadkracht’ toont. De SP vindt dat de compensatiegroep moet worden uitgebreid.

Helder heeft woensdag de Raad van State om advies gevraagd over een financiële tegemoetkoming van eenmalig 15.000 euro voor zorgpersoneel met langdurige Covid, dat tijdens de eerst golf (maart tot en met juni 2020) in de frontlinie stond en ziek is geworden.

De (her)invoering van het coronatoegangsbewijs blijft een politieke splijtzwam, ook binnen de coalitie. CDA wil die nooit meer, de VVD juist wel.