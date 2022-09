Kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit tegen eenzaamheid

Het kabinet steekt het bedrag in het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022-2025. Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge begon het initiatief in 2018 en richtte zich vooral op eenzaamheid bij ouderen. Volgens staatssecretaris Van Ooijen heeft de coronacrisis laten zien dat iedereen zich eenzaam kan voelen. Daarom zal de nieuwe aanpak zich op alle Nederlanders richten. Jaarlijks wordt er al vijf miljoen euro aan het programma besteed. De 40 miljoen euro komt daar dus bovenop.

De vervolgaanpak wordt in de Week tegen Eenzaamheid gepresenteerd. In die week zijn er activiteiten georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. Ook wordt een bewustwordingscampagne gelanceerd om aandacht te vragen.